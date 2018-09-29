أمير قطر سيتوجه في جولة إلى أمريكا اللاتينية

الدوحة: يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين زيارة إلى أمريكا اللاتينية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية السبت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير سيبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر جولته في التي سيزور خلالها الإكوادور والبيرو والأرجنتين والباراغواي و”سيبحث مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين بها، سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

وأضاف البيان أنه سيتبادل أيضا “وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وتسعى الدوحة إلى إقامة تحالفات جديدة خارج المنطقة بعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة مع جيرانها الخليجيات.

والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة اخرى، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017 على خلفية اتهام الدول الأربع للامارة بدعم “الارهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

وكانت مجموعة “قطر للبترول” المملوكة من الحكومة القطرية وقعت في حزيران/ يونيو الماضي اتفاقا لشراء حصة تبلغ 30 بالمئة من أسهم شركتين تابعتين لشركة “إكسون موبيل” تملكان حقوقا لاستكشاف المحروقات في الأرجنتين. (أ ف ب)