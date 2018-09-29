“مان يو” يكرر أسوأ بداية له في “البريمرليغ” بعد هزيمة جديدة أمام ويستهام.. ومورينيو في ورطة! ـ (فيديو)

لندن: ضاعف ويستهام معاناة مانشستر يونايتد ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو ، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، حيث تغلب عليه 3 / 1 اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

وتكررت بذلك أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في تاريخ مشاركاته بالدوري الممتاز ، حيث حصد عشر نقاط فقط خلال أول سبع مراحل ، وهو ما شهده موسم 2013 / 2014 ولكن كان بفارق أهداف أفضل حينها تحت قيادة المدير الفني ديفيد مويس ، الذي أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم نفسه.

وبعد أسبوع شهد استبعاد بول بوغبا من أن يكون القائد الثاني في يونايتد والخروج من كأس رابطة الأندية ظهر الفريق بشكل متواضع مرة أخرى وابتعد عن سباق المنافسة على اللقب بعد استمرار نفس المشكلات.

بوغبا ومرينهو سينتقل احدهم عن مانشيستر يونايتد ليتوقف الصراع ... pic.twitter.com/VykTH1G4Qh — Soumery (@Ali27480562) September 26, 2018

ومع عدم ظهور بوغبا بشكل مميز خرج اللاعب الفرنسي بعد مرور 70 دقيقة بينما لم يكن يونايتد مؤثرا مع اعتماد مورينيو خطة لعب جيدة بـطريقة 3-5-2.

ورفع ويستهام رصيده بذلك إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني عشر ، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند عشر نقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة له في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

ووجه ويستهام ضربة مبكرة لمانشستر يونايتد عندما افتتح التسجيل بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة بهدف جميل عن طريق فيليبي أندرسون.

Westham's goal that might begin the end of Jose Mourinho at Old Trafford #Westham #WHUMUN pic.twitter.com/Cd9xwCL9CK — Buzi Brown (@brown_buzi) September 29, 2018

وتلقى مانشستر يونايتد صدمة أخرى قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما عزز ويستهام تقدمه بالهدف الثاني ، وسجله فيكتور لينديلوف لاعب مانشستر بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني ، ضغط مانشستر يونايتد بقوة وبشكل متواصل بحثا عن العودة وتعديل النتيجة، لكن ويستهام استعرض صلابة دفاعية كبيرة واعتمد في محاولاته على الهجمات المرتدة.

وأنقذ حارس مرمى ويستهام شباكه من هدف محقق في الدقيقة 64 ، حيث أرسل آشلي يانج عرضية إلى مروان فيلايني ، الذي سدد الكرة برأسه ، لكن الحارس أبعدها قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وفي الدقيقة 71 ، نجح مانشستر يونايتد أخيرا في هز الشباك حيث تلقى ماركوس راشفورد الكرة من ضربة ركنية ووجهها بلمسة مهارية بقدمه إلى داخل الشباك وسط ذهول لاعبي ويستهام وحارس مرماه.

ولم تستمر فرحة لاعبي مانشستر يونايتد كثيرا ، حيث عزز ويستهام تقدمه مجددا بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 74 ، عندما تلقى ماركو أرناوتوفيتش طولية رائعة وانطلق داخل منطقة الجزاء، ثم صوب الكرة بهدوء ودقة لدى انفراده بالحارس ، وباءت جميع المحاولات في الدقائق الأخيرة بالفشل ، لتنتهي المباراة بفوز ويستهام 3 / 1 .( وكالات)