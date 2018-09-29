“السوري الحر” يرفض دخول القوات الروسية مناطق سيطرة المعارضة في حماة وإدلب

دمشق: أعلن جيش العزة التابع للجيش السوري الحر السبت، رفضه دخول القوات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظتي حماة وإدلب وسط وغرب سوريا.

وقال جيش العزة في بيان له اليوم، ” لن نقبل أن تكون المنطقة العازلة على حساب الأراضي المحررة فقط، بل يجب أن تكون مناصفة مع مناطق سيطرة النظام ، ونرفض تفاصيل المنطقة العازلة التي وردت بالاتفاق الأخير، بعدما اشترطت إقامتها على حساب المناطق الخاضعة للمعارضة وجاءت لصالح قوات الأسد”.

ورفض بيان العزة ” تسيير دوريات روسية على الأراضي المتفق عليها في المنطقة العازلة، وعدم فتح الطريق الدولية لما أسماه فك الخناق عن إيران والنظام وإطلاق تجارتهم إلا في حال تم الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام “.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفق في 17 من الشهر الجاري على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بين قوات النظام السورية والمعارضة وستكون المنطقة العازلة بعمق 15 كيلومترا في إدلب و20 كيلومترًا في سهل الغاب بريف حماة الغربي .

ويعتبر جيش العزة من أبرز فصائل الجبهة الوطنية للتحرير ويمتلك أسلحة نوعية إضافة إلى وجود آلاف المقاتلين من أبناء محافظات حمص وحماة وريف حلب وكان له دور كبير في السيطرة على مناطق مهمة كانت تحت سيطرة قوات النظام. (د ب أ)