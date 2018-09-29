لافروف لـ”القدس العربي”: إدارة ترامب تعمل على تفكيك قواعد حل الدولتين

نيويورك- “القدس العربي” – عبد الحميد صيام: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة في مقر المنظمة الدولية، إن بلاده متمسكة بالآلية الدولية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط، موضحا “أقصد بذلك اللجنة الرباعية (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي). وقد التقى ممثلو الرباعية هنا في نيويورك على هامش دورة الجمعية العامة، وللأسف لم تكن هناك نتائج عملية. على الأقل اجتمعوا وتبادلوا وجهات النظر حول الوضع الحالي للقضية”.

جاء ذلك ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول وضع عملية السلام في الشرق الأوسط، بعد أن قررت إدارة ترامب أن تفكك كل المبادئ التي توافق عليها المجتمع الدولي، لإيجاد تسوية عادلة تشمل القدس واللاجئين وعدم شرعية الاستيطان.

وقال: “نحن ملتزمون بالحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، ونتابع ما يجري. وكما قلت هناك عملية هدم لركائز الحل القائم على أساس الدولتين”.

وأضاف: “التقيت أمس (الخميس) بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان في حالة شديدة الإحباط، وأعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يعرفوا ماذا عليهم أن يفعلوا في هذه الظروف”، وقال: “إن روسيا تراقب ما يحدث في غزة من جهة وما يحدث بين رام الله وغزة، ونحن ندعم الجهود التي تقوم بها مصر لإعادة توحيد الطرفين. لكن الجولة الأخيرة من الجهود لم تأت بنتائج. وهذا مصدر قلق لنا لأن هذا لا يساعد الفلسطينيين في طرح قضيتهم بقوة أكثر”.

وأكد لافروف إن العلاقات بين موسكو وواشنطن حالياً تمر بأسوأ أوقاتها عبر التاريخ، “حقيقة. العلاقات سيئة، وربما الأسوأ في كل أوقات العلاقات مع الولايات المتحدة، الجميع يدرك ذلك”، مشيراً إلى أن “الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي طال انتظاره”.

كما أضاف أنه لا يوجد في الوقت الحالي تقدم يذكر في المفاوضات بين الجانبين في عدد من الموضوعات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والاستقرار الاستراتيجي، والتي تشمل قضايا تحتاج إلى حل من أجل تفعيل المعاهدات في هذا المجال.

ورأى وزير الخارجية الروسي أنه “في الولايات المتحدة، أولئك الذين يجب عليهم تنفيذ اتفاقات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك.إن البلدين كانت لديهما مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب، لكن الآن تم تجميدها مرة أخرى”.

وبشأن احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال: “عندما يتم تقديم اقتراح بشأن التوقيت، بعد ذلك سيحدد الجانبان الموعد”، مضيفاً: “تسلم الرئيس بوتين دعوة من ترامب، وكذلك لدى الرئيس ترامب أيضا دعوة لزيارة روسيا. عندما يكون الجميع جاهزين، وعندما تقدم مقترحات بشأن التوقيت، آنذاك، ربما، سيكون من الممكن تحديد الموعد”.

وقال لافروف ردا على سؤال آخر، إن بلاده بدأت بالفعل تسليم النظام السوري منظومة إس-300 المضادة للصواريخ.

كما اتهم لافروف إسرائيل بخرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، من خلال انتهاك الأجواء السورية واللبنانية.

وحول موقف بلاده من العقوبات الأمريكية على إيران، خاصة في قطاع النفط، قال: “نحن ندرس جميع الأفكار. الشركات الأوروبية التي أعلنت انسحابها من السوق الإيرانية سيكون من الصعب عليها العودة مستقبلا”.