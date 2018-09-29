عريقات: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بدل الصمت

رام الله: طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، السبت، المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، والاتحاد الأوروبي، بـ”مساءلة إسرائيل على جرائمها، بدل التزام الصمت”.

وقال عريقات في بيان إن “الصمت وغياب أي رد فعل من المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية كان صادما ومشجعا لاستمرار سلطة الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب دون محاسبة”.

وأشار الى أن “الشعب الفلسطيني الأعزل يحتاج إلى حماية دولية، وإلى مساءلة ومحاسبة إسرائيل، بدلا من عار الصمت”.

وشهدت حدود قطاع غزة مع إسرائيل، الجمعة، أحداثا هي الأكثر دموية منذ عدة أسابيع، عند 5 نقاط حدودية، استهدف فيها الجيش الإسرائيلي المتظاهرين العزل بأسلحة مختلفة.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية أمس إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 500 متظاهر بينهم 90 بالرصاص الحي، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، تقمع القوات الإسرائيلية مسيرات “العودة” السلمية التي تخرج قرب حدود قطاع غزة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وبرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ العام 2006.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المسيرات عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين. (الأناضول)