احتجاجات عنيفة في برشلونة بعد عام على الاستفتاء حول الإنفصال

برشلونة: ذكرت وسائل إعلام كتالونية، أن مظاهرة في برشلونة شهدت أعمال شغب، السبت، عندما تعرضت الشرطة الكتالونية لهجوم من قبل الانفصاليين الذين حاولوا الاقتراب من مظاهرة نظمها ضباط من الشرطة الوطنية.

وقد خرج إلى الشوارع نحو 2000 من ضباط الشرطة من “بوليسيا ناسيونال” و”جوارديا سيفيل”، وكلاهما من عناصر الشرطة الوطنية، دفاعا عن عملية للشرطة العام الماضي ضد استفتاء مثير للجدل حول استقلال إقليم كتالونيا بشمال إسبانيا.

كما كانوا يحتجون أيضا للحصول على أجور أعلى، زاعمين أن ضباط القوة الإقليمية، “موسوس دسكوادرا”، يتقاضون أجورا أعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن السلطات أن ضباطا من كتالونيا تعرضوا للرشق بأكياس من الدهان والبيض . وتحدثت تقارير إعلامية عن اعتقال شخص واحد. (د ب أ)