إيران: اتهامات واشنطن بشأن قنصليتها في البصرة مرفوضة

طهران: قالت الخارجية الإيرانية، السبت، إن اتهامات واشنطن لطهران بشأن القنصلية الأمريكية في البصرة، جنوبي العراق “مرفوضة وغير مبررة”.

ونفى المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، عبر بيان، تهديد بلاده قنصلية الولايات المتحدة في البصرة أو المسؤولية عن أي أحداث عنف قد تمس دبلوماسيين هناك، حسب وكالة “إرنا” الإيرانية.

وقال قاسمي إن “التبريرات المتهورة من جانب المسؤولين الأمريكيين ترمي إلى نشر الفوضى في العراق والضغط على بغداد”.

وأشار المتحدث إلى أن قنصلية بلاده في البصرة تعرضت لهجوم “وحشي”، مؤكدا وجود “أدلة كثيرة على ضلوع عناصر خارجية فيه”، دون تفاصيل إضافية.

وتابع: “إيران تدين أي هجوم يستهدف دبلوماسيين والأماكن الدبلوماسية في أي مكان حول العالم”.

والجمعة، أعلنت الخارجية الأمريكية إغلاق قنصليتها في البصرة بعد ساعات من حديث واشنطن عن “تزايد التهديدات التي يتعرض لها موظفو المرافق الأمريكية في العراق من قِبل حكومة إيران”.

وتعرض مطار البصرة الدولي المجاور للقنصلية الأمريكية إلى هجومين بقذائف صاروخية مجهولة المصدر، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري وفجر الجمعة.

وتزامن الاستهداف الأول للمطار مع تصاعد احتجاجات في المدينة، وإحراق مقار حكومية ومكاتب لأحزاب، إلى جانب القنصلية الإيرانية.

وتشهد البصرة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، احتجاجات شعبية متأرجحة الحدة، منذ 9 يوليو/تموز الماضي، على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء فضلا عن قلة فرص العمل. (الأناضول)