برشلونة يواصل إهدار النقاط في الدوري الإسباني بتعادل مع بلباو

برشلونة: واصل فريق برشلونة إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم تعادل أمام أتلتيك بلباو /1 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري والتي شهدت أيضا فوز بلنسية على ريال سوسيداد 1 / صفر.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 41 وتعادل منير الحدادي لبرشلونة في الدقيقة .84

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز حيث تعادل مع جيرونا 2/2 ثم خسر أمام ليجانيس 1 / 2 قبل أن يتعادل اليوم، ويرجع آخر فوز حققه الفريق إلى يوم 15 أيلول/سبتمبر عندما فاز على ريال سوسيداد 2 .1/

في المقابل يعد هذا التعادل هو الرابع لبلباو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق توتنهام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الثانية، حقق بلنسية انتصاره الأول في الموسم الحالي وتغلب على مضيفه ريال سوسييداد 1 / صفر.

وبعد خمسة تعادلات وهزيمة واحدة ، تذوق بلنسية طعم الانتصار أخيرا، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط ويقفز إلى المركز الثاني عشر ، بفارق الأهداف فقط خلف سوسييداد.

ويدين بلنسية بفضل كبير في الفوز لمهاجمه الفرنسي كيفن جاميرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36. (د ب أ)