مانشستر سيتي يعتلي صدارة “البريمرليغ” بعد الفوز على برايتون

اعتلى فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

دخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 29 عبر رحيم سترلينج، ليخرج أصحاب الضيافة متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، أضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز وولفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها، فاز ليستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، إيفرتون على فولهام بثلاثة أهداف نظيفة.(الأناضول)