أردوغان: مسلمو الغرب بين مطرقة الإرهابيين وسندان العنصريّين 

كولون (ألمانيا): قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن المسلمين في الغرب بين مطرقة قطعان القتلة مثل تنظيم “الدولة” (داعش) وسندان التنظيمات العنصرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاح المسجد المركزي في مدينة كولون غرب ألمانيا.

وأضاف أن توصيفات من قبيل “إسلامي” و”جهادي” تستخدم لربط الإسلام بالإرهاب رغم أن المسلمين هم أكثر ضحايا التنظيمات الإرهابية.

وشدّد أن كل جهة تلجأ للإرهاب والعنف وتستهدف أرواح الأبرياء لا تمت بصلة للإسلام والمسلمين.

وقال “في نظرنا لا فرق بين مجرمي داعش الذين قتلوا المدنيين في سوق ببرلين وإرهابيي بي كا كا الذين قتلوا أما ورضيعها في تركيا”.

وشدد على أن بلاده لن تسمح لحفنة من المتعاطفين مع تنظيمي غولن وبي كا كا بالتأثير سلبا على العلاقات التركية الألمانية.

وبيّن أن أعداء الديمقراطية يستغلون المؤسسات الديمقراطية بأوروبا وينبغي عدم التغاضي عن ذلك.