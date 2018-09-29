سميرة سعيد: لست “عدوة الرجل”- (فيديو)

“القدس العربي”: رفضت الفنانة المغربية سميرة سعيد لقب “عدوة الرجل”، التي روج لها البعض مؤخرا بسبب أغنيتها “سوبرمان”، وقالت إن نجاح هذه الأغنية طغى على الأغنيات الأخرى التي تصور العلاقة الطيبة بين الرجل والمرأة.

جاءت تصريحات سعيد خلال حوار أجرته معها الناقدة الفنية علا الشافعي في برنامج “دكان الفن” على راديو مصر.

وأوضحت الفنانة أن كلمات أغنية “سوبرمان” كانت صادمة، ولهذا حققت رواجا هائلا، وأضافت: الأغنية مستلهمة من تجارب غربية ناجحة، وأنا شخصيّا أفضّل أن تثير أيّ أغنية أطرحها جدلا. إلا أنها وعدت بإعداد أغنية جديدة تتخلص بها من “العداوة المفتعلة” مع الذكور في العالم العربي.

ولفتت سعيد إلى أن هناك مشروع أغنية يحمل اسم “إنسان آلي”، بعد “سوبرمان”، وهي أغنية لا علاقة لها بالرجل أو الست، ولكن بالإنسان، مضيفة: “هناك أغنية أخرى سأصالح بها الرجل”.