مقتل شرطيين أمريكيين في تبادل إطلاق نار في ولاية ميسيسيبي

قتل شرطيان في إطلاق نار، السبت، جرى في مدينة بروكهافن في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وأوضحت قائدة شرطة بروكهافن، كينيث كولينز، إن شرطة المدينة تلقت بلاغا عن سماع صوت إطلاق نار في أحد المنازل، وعنما ذهب الشرطيين زاك مواك (31 عاما) وجيمس وايت (35 عاما) لاستطلاع الأمر تعرضا لإطلاق نار من أحد الأشخاص.

وأضافت كولينز، في مؤتمر صحافي، أن الشرطيين قتلا إثر تبادل إطلاق النار مع المهاجم الذي أصيب بجروح.

ولفتت إلى أنه تم نقل المهاجم، الذي يدعى ماركويز فلاورز (25 عاماً) إلى المستشفى، دون أن يتم الإفصاح عن حالته الصحية على الفور.

ولم تتضح على الفور أية خلفيات أخرى عن الحادث.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت عدة ولايات أمريكية حوادث إطلاق نار كانت فيها الشرطة هدفا؛ الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات وإيلاء اهتمام خاص بسلامة ضباط الشرطة.

(الأناضول)