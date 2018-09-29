الأمم المتحدة تدعو المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى اجتماع في ديسمبر 

نيويورك (الأمم المتحدة): دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الألماني هورست كوهلر المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى مباحثات تعقد يومي 4 و5 ديسبمر/ كانون الأول في جنيف، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت.

وأوضحت هذه المصادر أنه تم توجيه رسائل الدعوة للأطراف الأربعة التي عليها أن ترد قبل 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وكان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، أكد التزام بلاده بالمرجعيات المعتمدة من مجلس الأمن لمعالجة قضية الصحراء داعيا إلى إيجاد “حل سياسي مستدام”. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، “يظل الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية سببا رئيسيا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المشترك والاندماج المغاربي، وبالتالي بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعاله وتأجيجه واستدامته”.

وطالب العثماني الجزائر بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، والانخراط الفعلي والمباشر في الجهود الرامية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وفي المقابل، أكد بيان للخارجية الجزائرية أن الحل لن يكون سوى بمفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.