ليفربول يفرض التعادل على تشيلسي ويقاسم سيتي صدارة “البريمرليغ”

لندن: اقتسم فريقا ليفربول ومانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل ليفربول بصعوبة شديدة مع مضيفه تشيلسي 1 1/ في الوقت الذي فاز فيه مانشستر سيتي حامل اللقب على ضيفه برايتون 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وضاعف ويستهام معاناة مانشستر يونايتد ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو وتغلب عليه 3 / 1

وفي باقي المباريات فاز توتنهام على مضيفه هيديرسفيلد 2 /صفر وارسنال على ضيفه واتفورد 2 /صفر وإيفرتون على ضيفه فولهام 3 /صفر وليستر سيتي على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 /صفر وولفرهامبتون على ساوثهامبتون /2 صفر.

وعلى ملعب ستامفوردج بريدج تقدم تشيلسي بهدف سجله البلجيكي الدولي ادين هازارد في الدقيقة 25 ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف دانييل ستوريدج هدف التعادل القاتل لليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة ليقتسم الصدارة مع سيتي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط بينما توقف رصيد تشيلسي عند 17 نقطة في المركز الثالث.

واهدر تشيلسي فرصة تحقيق الفوز الثاني على ليفربول في غضون ثلاثة أيام بعد أن فاز عليه 2 1/ على ملعب انفيلد يوم الأربعاء الماضي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسيطر ليفربول على مجريات اللعب بشكل كامل في أول عشر دقائق مستغلا سرعة ومهارة النجم المصري محمد صلاح الذي ازعج دفاعات تشيلسي كثيرا.

واهدر البرازيلي روبرتو فيرمينو فرصة محققة لليفربول في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة رائعة من صلاح داخل منطقة الجزاء ولكن ديفيد لويز مدافع تشيلسي تدخل لحظة تسديد فيرمينو الكرة وأبعدها إلى ضربة ركنية.

وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 21 بعدما اختراق دفاعات تشيلسي بشكل رائع لكنه سدد في النهاية كرة ضعيفة في أيدي الحارس كيبا اريزابالاجا.

وانقذ الحارس البرازيلي أليسون باكير مرمى ليفربول من هدف محقق وتصدى ببراعة لانفراد كامل من المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو.

وعلى عكس سير اللعب تماما تقدم تشيلسي بهدف مباغت في الدقيقة 25 عن طريق الجناح البلجيكي الدولي ادين هازارد إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت عند هازارد على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى للحارس اليسون.

وضاعت اخطر فرصة لليفربول في الدقيقة 32 بعد أن اخترق صلاح دفاعات تشيلسي ورواغ الحارس قبل أن يسدد كرة زاحفة باتجاه الشباك ولكن أنطونيو روديجر ابعد الكرة من على خط المرمى.

وكاد ساديو ماني أن يدرك التعادل لليفربول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة خلفية مزدوجة لكن الكرة مرت من فوق الشباك.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بضغط هجومي من جانب تشيلسي بحثا عن هدف تأكيد الفوز.

وضاع هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 58 عن طريق ساديو ماني الذي توغل بشكل رائع في دفاعات تشيلسي وسدد كرة أرضية زاحفة ولكن كيبا تألق وأبعد الكرة بأطراف أصابعه من على خط المرمى.

وأنقذ اليسون مرمى ليفربول من الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعدما تصدى ببراعة يحسد عليها لانفراد كامل من هازارد الذي كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني له ولتشيلسي.

واجرى ماوريسيو ساري أولى تغييراته بنزول الفارو موراتا بدلا من جيرو في الوقت الذي سحب فيه يورجن كلوب مدرب ليفربول محمد صلاح وأشرك السويسري شيرادان شاكيري بدلا منه.

واهدر شاكيري هدفا لا يضيع لليفربول في الدقيقة 70 بعدما تلقى تمريرة رائعة أمام المرمى مباشرة من جيمس ميلنر لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك. وضاعت فرصة أخرى محققة لليفربول في الدقيقة 72 عبر ضربة رأس قوية من فيرمينو ولكن ديفيد لويز أبعد الكرة من على خط المرمى.

وكان بمقدور شاكيري أن يحرز هدف التعادل لليفربول قبل سبع دقائق من النهاية عبر ضربة حرة مباشرة ولكن كيبا أمسك الكرة بثبات.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف ستوريدج هدف التعادل القاتل لليفربول عبر تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك تشيلسي.(د ب أ)