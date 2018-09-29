يوفينتوس يحافظ على قمة “الكالتشيو” بثلاثية في شباك نابولي

حافظ فريق يوفينتوس، اليوم السبت، على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) محققًا الانتصار السابع على التوالي.

وتغلب يوفينتوس على ضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 21 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 15 نقطة في الوصافة.

باغت نابولي المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز.

ومع حلول الدقيقة 26 أدرك يوفينتوس التعادل عبر الكرواتي ماريو ماندجوكيتش لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف ماندجوكيتش الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49.

وشهدت الدقيقة 58 طرد البرتغالي ماريو روي، ليلعب نابولي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل يوفينتوس النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث في الدقيقة 76 لينتزع فريق “السيدة العجوز” ثلاث نقاط.

(الأناضول)