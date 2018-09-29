السفير اليمني في الأردن: “جهة معينة تقف خلف الاغتيالات في عدن.. وجهة ما داعمة”- (تغريدة)

“القدس العربي”: قال سفير اليمن في الأردن علي أحمد العمراني، اليوم السبت، في تدوينة نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن هناك جهة معينة تقف خلف الاغتيالات في عدن وإن جهة ما داعمة لها، مستهجنا صمت حكومة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر حيال الأحداث.

وقال العمراني “أصابع الإتهام تشير إلى جهة بعينها تقف خلف الإغتيالات الكثيرة في عدن.. وجهة ما داعمة.. منذ فترة لم تعد حكومة الصديق أحمد بن دغر تعلق على ما يحدث.. فهل ما يزال يجد صعوبة حتى في مزاولة عمله في عدن ..؟”.

وأضاف “لمن يهمه الأمر أقول: هذا شيء لا يُطاق ولا يحتمل”.

وتابع العمراني قائلا “هذه المرة، لم يكتف القاتل بقتل الضحية ويختفي عن الأنظار، لكنه داسه بحذائه أيضا.. بدا المجرم وهو يقتل بطول بال ويدوس الضحية باطمئنان.. مع أن العاصمة المؤقتة، عدن، تحررت منذ أكثر من ثلاث سنوات.. من حق الناس أن يسألوا، أي تحرير هذا..؟”.