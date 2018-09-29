﻿تركي يهدي ألف لعبة صنعها بنفسه لأطفال عفرين السورية

في لفتة إنسانية مؤثرة، أهدى حرفي تركي متواضع الحالة المادية، ألف لعبة خشبية صنعها بنفسه، إلى أطفال منطقة عفرين السورية، بغية رسم البهجة على وجوههم.

ويقيم مصطفى ألط، مع والدته في قرية «جاي كايا» في ولاية قسطموني شمالي تركيا، حيث يعمل في ورشته المتواضعة بمجال المصنوعات الخشبية.

وسلّم الرجل ألف لعبة «بلبل» خشبية ملوّنة بألوان مختلفة، إلى هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، لتقوم الأخيرة بإيصالها إلى الأطفال السوريين في عفرين (شمال غرب).

وقال ألط، إنه تأثر بمشهد رآه عبر التلفزيون، لطفل سوري يبكي، فقرر المساهمة في رسم البهجة على وجوه الأطفال السوريين.

وذكر أنه تساءل ماذا بوسعه أن يفعل لإسعاد هؤلاء الأطفال المحرومين في ظل ضعف امكاناته المادية، فلاحت له فكرة صنع ألعاب «بلبل»، في ورشته التي يصنع فيها منتجات خشبية متنوعة.

وأردف أنه في الأحوال العادية يبيع كل لعبة بلبل بخمسة ليرات تركية (نحو 0.8 دولار).

وأضاف: «مبلغ ألف لعبة يصل قرابة 5 آلاف ليرة، لكن ذلك لن يجعلني ثريًا، فأنا على أي حال أكسب قوت يومي بشكل من الأشكال، ولن أجوع في حال أهديت هذه الألعاب».

وتابع: «أنا أفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله».

ولعبة «البلبل» أو «الخُذروف» جسم مخروطي الشكل مصنوع من مادة صلبة، غالبًا ما يكون من الخشب أو البلاستيك، يمكن اللعب بها عبر تدويرها لأطول فترة ممكنة على رأسها المدبب. (الأناضول)