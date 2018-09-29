تأجيل مثير للتساؤلات لزيارة بن سلمان للكويت و إجراءات أمنية غير مسبوقة

الرياض: تأجلت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت ليوم الأحد بعدما كانت مقرره اليوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، مساء السبت، إن “ولي العهد السعودي يصل الأحد برفقة وفد في زيارة إلى البلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر”.

وأمس الجمعة، أعلنت الوكالة ذاتها أن ولي العهد السعودي سيصل إلى الكويت اليوم.

ولم توضح الوكالة الكويتية أسباب تأجيل الزيارة لمدة يوم، فيما لم تعلن السعودية رسميا عن تفاصيل. إلا أن الزيارة المقررة رافقتها إجراءات أمنية مشددة لم يسبق أن اتُخذت من قبل لدى زيارة أي من القادة الخليجيين.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أعلنت، في بيان، أن الادارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق بعض الطرق بمناسبة زيارة بن سلمان.

ودعت الإدارة، في بيانها، الراغبين في السفر عن طريق مطار الكويت الدولي إلى سلك طريق الغزالي باتجاه المطار من خلال الشحن الجوي.

وأكدت أن أي تغيير في هذه المسارات سيتم الإعلان عنه في حينه عبر وسائل الإعلام المختلفة مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن.

والزيارة المرتقبة، ستكون الأولى لبن سلمان إلى الكويت منذ أن تولى ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017. وقد سبق وأن زار بن سلمان الكويت، في مايو/أيار 2015، حين كان وليا لولي العهد.

ونقلت تقارير محلية في البلدين أن الزيارة ستتطرق إلى تعزيز العلاقات المشتركة، وقيادة الكويت لملف المصالحة في الأزمة الخليجية.

وتقود الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017 عندما أعلنت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الدول الخليجية الثلاث حصارا غير شرعي عليها، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.