ريال يفشل في الاستفادة من تعثر برشلونة ويتعادل في قمة مدريد

مدريد : أضاع ريال مدريد الفرصة للابتعاد بفارق نقطتين عن برشلونة في قمة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع اتليتيكو مدريد اليوم السبت في لقاء قمة العاصمة الممتع والذي اتسم ببعض العصبية في ظل تألق حارسي مرمى الفريقين.

وتصدى تيبو كورتوا حارس ريال بشكل رائع لفرصتين مميزتين في الشوط الاول بعد ان احبط محاولتين من انطوان جريزمان ودييجو كوستا ثنائي هجوم اتليتيكو بينما انقذ يان اوبلاك حارس اتليتيكو الفريق الزائر من محاولتين في غاية الخطورة في الشوط الثاني من ماركو اسينسيو وداني كاربخال.

واقترب غاريث بيل من التسجيل لريال في الشوط الاول لكن تم تغييره مع بداية الشوط الثاني. وتحسن مستوى ريال بدون بيل، الذي انضم في صفقة قياسية، وكاد ان يسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد ان لعب القائد سيرجيو راموس الكرة برأسه بالقرب من اطار المرمى.

وفشل ريال في الفوز على اتليتيكو على ارضه في الدوري في اخر ست مباريات. وكان اخر انتصار في ديسمبر كانون الاول 2012 عندما كان جوزيه مورينيو مدربا لريال.

وقال يولن لوبتيجي مدرب ريال “لا اشعر بالرضا ازاء النتيجة لاننا نريد تحقيق الفوز دوما ونستحق الفوز.

“واصل الفريق تطوره مع مضي المباراة قدما وكنا الفريق الافضل وسنحت لنا مجموعة من الفرص الخطيرة لكن مباريات كرة القدم تحسم بالأهداف وليس بمدى استحقاقك للفوز”.

ويتقاسم ريال صدارة الترتيب مع برشلونة برصيد 14 نقطة ويتفوق برشلونة بفارق أهداف بسيط على الرغم من تعادله المفاجئ 1-1 على ارضه امام اتليتيك بيلباو.

وتراجع اتليتيكو الذي جمع 12 نقطة الى المركز الرابع بينما تقدم اشبيلية الى المركز الثالث برصيد 13 نقطة عقب فوزه 3-1 على ايبار.

وانتقد دييجو سيميوني مدرب اتليتيكو عدم قدرة فريقه على استغلال فرصتين ذهبيتين في بداية اللقاء لكنه لم يجادل بشأن النتيجة النهائية.

وقال المدرب الارجنتيني “بالنظر الى الطريقة التي ادينا بها في الشوط الاول، شعرت بمرارة في حلقي لعدم تحقيقنا الفوز لكن وبالنظر الى ما قدمناه في الشوط الثاني فانني اعتقد ان التعادل نتيجة ادلة”.

وفاز اتليتيكو على ريال ليحرز لقب كأس السوبر الاوروبية في اغسطس اب الماضي وارتفعت مستويات الثقة لدى الفريق عقب البداية السيئة للموسم وذلك بفوزه على خيتافي وويسكا.

وخاض ريال المباراة بعد هزيمته المذلة 3-صفر امام اشبيلية يوم الاربعاء الماضي وغاب عنه اثنان من لاعبيه الاساسيين وهما ايسكو ومارسيلو بسبب الاصابة.(رويترز)