ترامب: لا حاجة لوجود خطة بديلة، كافانو سينضم إلى المحكمة العليا

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت إنه لا توجد لديه خطة بديلة في حال تم رفض مرشحه للمحكمة العليا، بريت كافانو، مشيرا إلى عدم وجود حاجة إلى ذلك.

وقال ترامب، وهو في طريقه إلى تجمع في وست فرجينيا، للصحافيين “ليس لدي أي مرشح آخر. ولست بحاجة لخطة بديلة”، ووصف كافانو بأنه “واحد من أكثر الرجال احتراماً، وبالتأكيد أحد أكثر القضاة احتراماً في الولايات المتحدة”.

وشهدت عملية اختيار كافانو، الذي تم ترشيحه للمحكمة العليا في تموز/يوليو، تعثرا بعد اتهمات من عدد من النساء بسوء السلوك الجنسي أو تعرضهن للاعتداء الجنسي في حوادث يعود تاريخها إلى عقود مضت.

ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على ترشيحه يوم الجمعة لكن تصويت مجلس الشيوخ بكامل هيئته من المتوقع أن يجري بعد انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).

ونفى كافانو جميع التهم المنسوبة إليه. ويبدو أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيواجه صعوبة كبيرة من أجل العثور على أدلة، نظرا لأن معظم الحوادث المزعومة تعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي.

وكان الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، قد وحد صفوفه حول كافانو، حيث يزعم الكثيرون أن حزب الديمقراطيين يشن حملة تشهير ضد القاضي. ويقول الديمقراطيون إن هناك الكثير من التساؤلات حول كافانو تكفي لرفض ترشيحه.

وقال ترامب يوم السبت إنه يتوقع أن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي سيبرئ ساحة كافانو.

في وقت لاحق، في مسيرة ويست فيرجينيا، تحدث ترامب عن شخصية كافانو الـ”بارعة والمذهلة للغاية”، وشجب الحملة ضده.

وقال للحشد “التصويت لتأكيد تعيين القاضي كافانو هو تصويت لتأكيد تعيين واحد من أمهر العقول القانونية في عصرنا”. (د ب أ)