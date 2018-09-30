ماي تتهم منتقديها “بالعمل لتحقيق أغراض سياسية” بشأن الانفصال البريطاني

برمنغهام: اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، منتقدي خططها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بالعمل لتحقيق أغراض سياسية” على حساب مستقبل بريطانيا وتقويض المصالح الوطنية وذلك في مقابلة مع صحيفة صن تايمز.

وفي مقابلة أخرى بجانب المقابلة معها في الصفحة الأولى للصحيفة، واصل وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون هجومه على خطتها للانفصال قائلا إن المقترح بضرورة أن تحصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية لبعضهما البعض “مناف للعقل تماما”. (رويترز)