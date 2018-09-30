ترامب يقول إنه وزعيم كوريا الشمالية “وقعا في الحب”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حشد من أنصاره في وست فيرجينيا مساء السبت إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “وقعا في الحب” في الوقت الذي بدأت فيه التوترات بين البلدين في الهدوء خلال العام الماضي.

وقال ترامب: “لقد كنت عنيفا للغاية، وهكذا كان هو، ونحن نتبادل التهديدات … ثم وقعنا في الحب.”

واضاف لقد “كتب لي رسائل جميلة، وهي رسائل رائعة. ووقعنا في الحب”.

وأشار ترامب إلى توقف بيونج يانج عن اجراء تجارب نووية، فضلاً عن التوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية، كدليل على أن نهجه مع كوريا الشمالية كان ناجحا، حتى بينما يقول المنتقدون إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية ما زال مستمرا.(د ب أ)