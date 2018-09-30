إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال غربي بيت لحم

بيت لحم: أصيب، صباح الأحد، فلسطيني بجراح خلال مواجهات اندلعت في بلدة نحلين غربي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شاهد عيان، إن قوة عسكرية داهمت البلدة فجرا، وشرعت بعملية تفتيش لعدد من المنازل، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف وعشوائي.

وبيّن أن الشاب نور الدين شكارنة، أصيب برصاص حي في الصدر ونقل للعلاج في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بدعوى اعتقال مطلوبين. (الأناضول)