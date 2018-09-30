فنانة مصرية تفاجأ جمهورها بملابس من القمامة- (صور)

لندن- “القدس العربي”: تفاجأ الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي، بملابس الفنانة المصرية سارة عبد الرحمن، المصنوعة من أكياس ملابس معاد تدويرها.

وقالت الفنانة إنها حاولت من خلال ارتدائها لهذا النوع من الملابس، لفت النظر لمشكلة القمامة التي تعاني منها مصر، والتوعية بكيفية تدويرها والاستفادة منها. مشيرة إلى أن مصر، تستهلك كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية كل عام.

ونشرت سارة، التي عرفها الجمهور عبر دورها في مسلسل “سابع جار”، صورا لها على حسابها في موقع “فيسبوك” وعلقت قائلة: “مبسوطة أقول إن اللي أنا لابساه ده معمول من 30 كيسا بلاستيكيا معاد تدويرهم، Upfuse براند مصري يصنع حقائب من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة”.