الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي للمرة الثانية بطائرة مسيرة

لندن- “القدس العربي”: أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا صباح الأحد، مطار دبي الدولي، بطائرة مسيرة من طراز “صماد 3” وفق ما قالت قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وقال مصدر من قوات “سلاح الجو المسير” التابع للحوثيين، إن طائرة مسيرة من طراز مسيرة من طراز “صماد 3″ نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم”.

وسبق للحوثيين أن أعلنوا استهدافهم لمطار دبي الدولي في السابع والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بواسطة طائرة مسيرة من ذات الطراز.