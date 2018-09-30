كلوب يدافع عن صلاح بعد أدائه المتواضع أمام تشيلسي

لندن- “القدس العربي”: بعد أدائه المتواضع أمام تشيلسي، السبت، في الدوري الإنكليزي الممتاز، دافع يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن الأداء المتواضع للاعبه المصري محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة “ديلي ستار”: “الجميع يمر بهذه اللحظات، ولكن صلاح لا يزال صاحب مستوى عالمي”.

وأكد: “صلاح لا زال يشكل تهديدا للخصوم، وهذا أمر جيد. علينا أن نتعامل مع هذا الوضع، ولكنه ليس صعباً”.

وشارك صلاح في تشكيلة الأساسية لليفربول، غير أنه غادر الملعب في الدقيقة 66، وحل مكانه السويسري، شيردان شاكيري.

وسجل صلاح حتى الآن 3 أهداف في 7 مباريات خاضها في الدوري الإنكليزي، وصنع هدفاً وحيداً فقط.