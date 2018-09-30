الكحول المغشوشة تودي بحياة 27 إيرانياً

اسطنبول: ارتفعت حالات الوفاة التي وقعت في مدن إيرانية عدة منذ 23 سبتمبر/ أيلول الحالي، نتيجة التسمم بمشروبات كحولية مغشوشة، إلى 27.

وأوضح نائب مدير هيئة الطوارئ الإيرانية، بير حسين كوليفندي، في تصريح صحفي، أنّ 16 شخصاً لقوا مصرعهم في محافظة هرمزغان (جنوب).

وأضاف إن 3 أشخاص آخرين تُوفوا في محافظة “كهكيلويه وبوير أحمد” (غرب)، و4 في خراسان الشمالية، و4 في ألبرز (شمال).

وذكر كوليفندي أنّ 302 شخصاً آخرين نقلوا إلى مستشفيات البلاد لمعالجتهم من التسمم بالمواد ذاتها.

تجدر الإشارة أن بيع واستهلاك المشروبات الكحولية محظور للمواطنين المسلمين في إيران، ويتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية أو إنتاجها في منازل وأماكن غير مرخصة.

وفي 11 سبتمبر/أيلول الجاري، تُوفي 3 أشخاص بمدينة كرج في محافظة ألبرز، قرب العاصمة طهران، لذات السبب. (الأناضول)