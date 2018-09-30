بدء انسحاب أول فصيل مقاتل من الشمال السوري بموجب الاتفاق الروسي-التركي

بيروت: بدأ اول فصيل مقاتل مقرب من أنقرة الأحد، بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في مناطق سيطرة الفصائل في شمال سوريا، وفقا للاتفاق الروسي التركي، وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن “مجموعات من (فيلق الشام الإسلامي) تسحب منذ صباح الأحد آلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف حلب الجنوبي وضواحي مدينة حلب الغربية الواقعة ضمن منطقة نزع السلاح” والمجاورة لمحافظة ادلب (شمال غرب). (أ ف ب)