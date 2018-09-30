وفد من حماس يصل للقاهرة لاستكمال مشاورات “المصالحة” و”التهدئة”
غزة: قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حسام بدران، الأحد، إن وفداً من الحركة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، “تلبية لدعوة مصرية، لاستكمال الحوارات والنقاشات في “مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني”.
وأضاف بدران الذي يشغل منصب “رئيس مكتب العلاقات الوطنية”، في الحركة، في بيان أصدره اليوم: “المصالحة والوحدة الوطنية قرار ثابت ودائم لدى حركة حماس”.
وأكد أن الحركة “متفقة مع غالبية القوى والفصائل الفلسطينية على منهجية إنهاء الانقسام بالاعتماد على اتفاقية المصالحة عام 2011، وما بعدها من اتفاقيات”.
وتبحث الفصائل الفلسطينية، بما فيها “حماس”، منذ عدة أسابيع مع السلطات المصرية، إمكانية التوصل إلى “تهدئة” مع إسرائيل، لكن تلك الجهود لم تتكلل بالنجاح.
وتُصر حركة التحرير الوطني “فتح”، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إتمام المصالحة، وتمكين حكومته من إدارة شؤون قطاع غزة بالكامل، قبل التوصل إلى “التهدئة” مع إسرائيل.
واتهم بدران، في تصريحه، حركة “فتح”، بأنها “تُصر على التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء الآخرين، والتهديد بوقف مساعي التوصل للوحدة الوطنية، وأنها قامت بتعطيل كل الجهود السابقة، وفي مقدمتها الدور المصري”.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، وقعت “حماس” و”فتح” في القاهرة اتفاقاً للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” عقب فوز الأخيرة بالأغلبية الساحة في الانتخابات البرلمانية عام 2006. (الأناضول)
OUR UNIFICATION IS THE FIRST STEP FOR OUR VICTORY … YES FOR OUR RIFLE … YES FOR THE PEOPLE VOICE AND CHOICE ….للبندقية والصاروخ …..والوحده العربيه والإسلامية في خندق واحد ضد الاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي ……هي الطريق والوحيد للتخلص من كل مخيمات النزوح بالعوده لكل تراب فلسطين ….وهذا يتعارض مع نظام الرواتب …والقيادات أصحاب الكرفتات….الذي تعود بالتطفل علي هذه القضيه
النشاشيبي
القياده الفاشله علينا قلعها وليس السكوت عليها ….حيث نصبح شركاء في الخيانة
AL
مع حبي لك …..
الحق افضل من النفاق …..
ليس من مبادئي ان أعيش متطفل علي قضيتي …او العيش متطفل علي حقوق هذا الشعب المنكوب ….كفانا مراوغه ونفاق علي هذا الشعب ..علينا الوضوح والاعتراف بالفشل …والرجوع الي الشعب في تقرير المصير
النشاشيبي
نناشد جميع العقائد السماوية ….كما نناشد جميع الأنبياء وجميع الرسل ..وجميع شرفاء الانسانيه …ان بهانا من هذه القيادات العقيمة السقيمة …التي تشكل خطر أكبر بكثير من الاستعمار نفسه …حقيقه وواقع ….كفانا نفاق نفاق ….تسول تسول وراواتب ….ورواتب ……
المنكوب ….سنموت نازح بسبب خيانه كهذه القيادات العقيمة المتطفله علي دم الشهداء
كيف كان يمكن ان تكون المصالحة بين الرسول محمد ( صلعم) وبين كفار قريش عبدة الاصنام ؟ واليوم اقول : كيف تمكن المصالحىة بين من اهترأت مؤخراتهم من كثرة الجلوس على الارائك ، ويثرون على حساب القضية الفلسطينية ويتنازلون عن 78 في المئة منها بل وينيف للمغتصب الصهيوني ،وينسقون امنياً معه ، وبين طرف يعمل ويحاول ان يعمل على تحرير فلسطين من النهر ال البحر بكل الوسائل المتاحة ؟