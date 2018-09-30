35 حمارا يشاركون في ماراثون “السعادة” في مصر – (فيديو)

القاهرة: تحت شعار “عيشها بسعادة” انطلق ماراثون ترفيهي، الجمعة، بمشاركة 35 حمارا، غرب القاهرة.

و”ماراثون الحمير” سباق ترفيهي تم تنظيمه في البراجيل إحدى قرى محافظة الجيزة، غرب القاهرة، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة مئات المواطنين ولاقى اهتماما لافتا في وسائل إعلامية محلية ودولية.

وركض 35 حمارا مسافة تقدر بنحو 1500 متر، وسط صيحات أصحابها وسعادة الأطفال والكبار في القرية.

وإمعانا في نشر روح الدعابة والفكاهة، خصص المنظمون للماراثون هذا العام جوائز للحمير الفائزة بأول ثلاثة مراكز، تمثلت في جوال ذرة (لطعام الحمار) وسروج (عدة الدابة)، كما حصل أصحاب الحمير الفائزة على جوائز أيضا، تمثلت في هاتف نقال ولوحات فنية وميداليات تذكارية وكؤوس معدنية.

وقال عماد سعودي، أحد منظمي الماراثون، إن مصر نادرا ما تشهد هذا النوع من السباقات، لا سيما وأن معظم سباقات جري الدواب تعتمد على الخيول وحدها.

وأوضح أن تنظيم ماراثون الحمير هذا العام شهد اهتماما لافتا من وسائل الإعلام المحلية والدولية نظرا لطرافته وندرته بالبلاد. مشيرا إلى أن الماراثون العام الماضي كان محدودا للغاية.

وتابع “قمنا بتحضير وإعداد الماراثون خلال الفترة الماضية حتى يخرج بصورة مقبولة، تجذب الأنظار إلى القرية وترسم الابتسامة على وجوه أهلها كبارا وصغارا”.

وينتشر استخدام الحمير في البلاد كوسيلة لانتقال الأفراد والبضائع، خاصة في الريف، وعادة ما يتم استخدام العربات التي تجرها الحمير في نقل السلع والأفراد لمسافات قصيرة نسبيا.(الأناضول)