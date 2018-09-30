الجعفري: سرجون الأكدي وصف بغداد بأنها قبة العالم ونشطاء يسخرون: بنيت بعد وفاته بـ3000 سنة

لندن- “القدس العربي”: انتقد سياسيون وناشطون جهل وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري بتاريخ بغداد منتقدين حديثه بشأن سرجون الأكدي وإشادته بالعاصمة بغداد، رغم أنها بُنيت بعد وفاته بنحو ثلاثة آلاف سنة.

وقال الجعفري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن “العراق سيبقى حاضنة التعدد الحضاري والديني والقومي، وتبقى بغداد كما وصفها سرجون الأكدي بأنَّها قبة العالم، وأن من يحكمها يتحكم برياحها الأربعة”.

ووفقا للتاريخ، فإن العاصمة بغداد بنيت خلال القرن السابع الميلادي، فيما كان سرجون الأكدي حاكم السلالة الأكدية وبعض مناطق الشرق الأوسط الحالي، حوالي عام 2300 ق.م، ما يعني وجود فارق زمني بآلاف السنين.

بغداد بنيت خلال القرن السابع الميلادي، فيما كان سرجون الأكدي حاكم السلالة الأكدية وبعض مناطق الشرق الأوسط الحالي، حوالي عام 2300 ق.م

وأكد المحلل السياسي هشام الهاشمي إنه “ليس بمستغرب أن لا يعرف الغريب تاريخ بلد ما، ولكن المستغرب أن يكون هذا المتعالم وزيرًا لخارجية العراق، ويجهل من أين ينبع نهرا دجلة والفرات، ولا يعرف أن الملك سرجون الأكدي توفي 2215 ق.م، وعندها لم تكن بغداد موجودة”.

واستغرب الصحافي شاهو القره داغي حديث الوزير قائلا: “إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق يقول إن سرجون الأكدي وصف بغداد، وهو لا يدري أن سرجون مات قبل بناء بغداد بأكثر من 3000 سنة”.

وتابع في تغريدة له على “تويتر”: إن “ذلك بسبب كثرة دفاعه وتنظيره عن إيران حتى نسي تاريخ بلاده”، متسائلًا: “هل هذا يمثل الدبلوماسية العراقية؟.

ليس بمستغرب ان لا يعرف الغريب تاريخ بلد ما، ولكن المستغرب ان يكون هذا المتعالم وزيرا لخارجية العراق، ويجهل ان نهري دجلة والفرات من اين ينبعان، ولا يعرف ان الملك سرجون الأكدي ت2215 ق.م لم تكن بغداد في زمنه قبة للعالم، وأن بغداد عاصمة الدولة العباسية عام 762 م. pic.twitter.com/X08jMr6Fqx — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) September 29, 2018