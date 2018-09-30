ترامب يعلن أن واشنطن تقدم “مساعدات” لجيوش السعودية واليابان وكوريا الجنوبية

ويلينغ: اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت من تقديم الجيش الأمريكي “مساعدات” لجيوش السعودية، حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء ذلك في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية، وفي أعقاب انتقاد مماثل وجهه لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب الذي يعتمد “أمريكا أولا” شعارا لسياسته التجارية المتشددة “لمَ نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟”. وأضاف “سيدفعون لنا. المشكلة هي أن أحدا لا يطالب”.

ترامب أجرى محادثة هاتفية مع الملك سلمان لبحث مسألة دفع تكاليف المساعدات الأمريكية للجيش السعودي

وتابع ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة.

وفي الرياض، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب جرى خلاله “بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم”.

وجاء في بيان الوكالة أنه تم خلال الاتصال “استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي”.

وتعتبر السعودية واليابان من أكبر الأسواق للأسلحة الأمريكية. كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات استخبارية وخدمات التزود جوا بالوقود للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مواجهة المتمردين الحوثيين في اليمن.

وتنشر الولايات المتحدة عشرات الآلاف من جنودها في اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب إن بلاده تقدم تمويلا للجيش الكوري الجنوبي بنسبة “نحو 60 بالمئة”.

والعام الماضي طالب ترامب كوريا الجنوبية بتسديد مليار دولار لقاء نشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية “ثاد” فوق أراضيها.

ولطالما اشتكى ترامب من عدم تخصيص دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي مبالغ كافية لموازناتها الدفاعية، مركزا انتقاداته على ألمانيا.