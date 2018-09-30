برهم صالح ينفي انسحابه من المنافسة على منصب رئيس العراق

بغداد: نفى برهم صالح مرشح الرئاسة العراقية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأحد نيته الانسحاب من المنافسة على منصب رئيس العراق.

وقال صالح في مقابلة مع تلفزيون “العراقية” الأحد: “اتعهد للعراقيين أن أكون رمزا للعراق وحماية سيادته والدستور، ولن انسحب من منافسة الانتخابات لأنها ستكون مفترق طرق مهم للعراق وشعبه”.

وأضاف: “أسعى لأن أكون رمزا لوحدة العراقيين والتطلع لحياة كريمة بعد داعش، وموقع رئيس الجمهورية مهم لوحدة العراقيين جميعا وحاميا للدستور، وهو شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لإنهاء حالة الأزمات المتواصلة في العراق منذ 15 عاما”.

وتابع: “نريد العيش بحالة مختلفة للمرحلة المقبلة في جميع الاتجاهات وشرف لي أن اتشرف بالترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأنا ملتزم بالدستور ومؤمن بوحدة العراقيين جميعا “.

وأشار إلى أن “مصلحة إقليم كردستان وازدهاره مرتبط باستقرار العراق، وأنا مؤمن بأن مصلحة كردستان تكمن في استقرار بغداد والبصرة وباقي المحافظات”.

وقال: “لدي تحفظات واضحة على الاستفتاء الذي جرى العام الماضي في كردستان، ولم اشترك في تنظيمه”، مؤكدا أن “الملتقى والحل للكرد في بغداد وليس واشنطن أو انقرة او طهران، وأنا مؤمن بوحدة العراق وفق الدستور العراقي”.

وقال صالح إن “العراق يعيش في ظل ظروف إقليمية صعبة، وأن العقوبات الأمريكية على إيران لها تبعات على العراق، ونحن متعاطفون مع الشعب الإيراني ونريد للعراق أن يكون ساحة للتوافق الإقليمي والدولي وليس ساحة صراعات، وأن العراق سيكون جسرا للتواصل وليس ساحة لتصفية الحسابات ونمتلك جميع المقومات التي تؤهلنا للنجاح”.