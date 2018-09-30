نائب عن حماس: رفع حصار غزة أو الإنفجار

غزة: حذر مسؤول في حركة “حماس” ، التي تسيطر على قطاع غزة الأحد ، من “انفجار” الأوضاع في حال عدم رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس خلال مؤتمر صحافي في غزة إن “استمرار الحصار سيؤدي الى الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف بحر أن “استمرار الحصار على قطاع غزة جريمة كبرى مخالفة للقوانين الدولية والانسانية وجريمة إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمله صحياً وتعليمياً واقتصادياً”.

وحمل بحر إسرائيل المسؤولية كاملة عن “قتل المتظاهرين السلميين على أطراف شرق قطاع غزة الذين كان آخرهم سبعة متظاهرين بينهم طفلان الجمعة “. وتابع قائلا “إذا لم يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة فورا فإن الانفجار في وجه الاحتلال قادم “.

وكان وفد قيادي من حركة “حماس” توجه السبت إلى مصر لإجراء مباحثات مع تصاعد التوتر على الحدود مع إسرائيل.

وقالت مصادر مقربة من حماس، إن الوفد الذي غادر عبر معبر رفح يضم أعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية وروحي مشتهى ونزار عوض الله وقياديين آخرين في الحركة.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إجراء وفد أمني مصري مباحثات مع قيادة حماس في قطاع غزة في إطار زيارة استغرقت عدة ساعات.

ومن المتوقع أن تركز مباحثات قيادات حماس في مصر على ملفي جهود رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية الداخلية.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران المقيم في قطر ، في بيان الليلة الماضية بأن “رفع المعاناة عن قطاع غزة هي مهمة وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير والمماطلة”، مشيرا إلى أن التحرك في هذا المسار “ميدانيا وسياسيا على قاعدة تثبيت وقف إطلاق النار عام 2014 في إطار الشراكة الكاملة مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني”.

ويتصاعد التوتر على حدود قطاع غزة وإسرائيل منذ أسبوعين مع ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين في مسيرات العودة منذ 30 آذار/مارس الماضي إلى 193 شهيدا بينهم (34 طفلا و3 سيدات ) وإصابة نحو 21 ألف آخرين.

وتطالب الاحتجاجات بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007. (د ب أ)