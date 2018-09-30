رشيد غلام لــ“القدس العربي’’: الفنانون العرب انتكسوا بالرسالة الفنية وأغنية “علّم قطر’’ ليست فناً

باريس-“القدس العربي’’- آدم جابر

أحيا المطرب المغربي الكبير رشيد غلام سهرة فنية، مساء السبت، في ضاحية باريس، ضمن الحفل السنوي الخيري، الذي تقيمه جمعية “Syria Charity’’ الخيرية التي تعمل على مساعدة السوريين في الداخل. “القدس العربي” التقت الفنان المغربي، الذي يعيش في بريطانيا كمنفى اختياري، على هامش هذا الحفل الخيري وأجرت معه هذه المقابلة:

– هي ليست المرة الأولى التي تلبّون فيها دعوة جمعية “Syria Charity’’ لإحياء حفل خيري من أجل ضحايا الحرب السورية، ما أهمية هذه المشاركة بالنسبة لكم؟

الظروف التي يمر بها الوطن العربي اليوم، وخاصة الشعوب العربية التي تعاني من الاستبداد وما خلفه من حروب وثورات مضادة للربيع العربي، الذي تم وأده في مصر ومُثّل به في سوريا، أنتجت الكثير من الضحايا، وعلى رأسهم الشعب السوري، ومن الطبيعي أن يتفاعل الفنان مع هذه الأحداث ويقف إلى جانب الشعوب. فالفنان هو جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأقل ما يمكن أن يفعله في الظروف الحالية هو أن يغني آلام شعوبنا العربية، ويقف إلى جانب الجمعيات الخيرية كجمعية “Syria Charity’’ التي تساعد على رفع القليل من معاناة الشعوب ضحايا الاستبداد وتقديم لهم بعض المساعدات، طالما أن حكوماتهم تخلت عنهم ، وأن مساعدات المجتمع الدولي لهم تبقى محدودة.

– قلت إن الفنان هو جزء من مجتمعه.. لكن أعتقد أن هذه المعادلة غير واردة في العالم العربي اليوم؟

الفنانون في العالم العربي اليوم هم في صورة “الاسترزاق الفني’’. فمن أجل الشهرة والمال، ينأون بأنفسهم عن كل موقف ينحاز إلى الشعوب ورفع كلمة الحق.

صحيح مع الأسف… الفنانون في العالم العربي اليوم هم في صورة “الاسترزاق الفني’’ إذا صحّ التعبير. فمن أجل الشهرة والمال، ينأون بأنفسهم عن كل موقف ينحاز إلى الشعوب ورفع كلمة الحق. اختار معظمهم الاصطفاف إلى جانب الأنظمة الاستبدادية وأن يكونوا أصواتاً وأبواقاً للتهريج والتمييع وتغليف الواقع المتأزم والمظلم بصور جمالية. وهم في الحقيقة يمثلون نتاجاً لنحو 60 عاماً من الاستبداد في العالم العربي، الذي صنع نخبة في الثقافة والغناء والسينما والإعلام. وعندما أتت نوبة إزالة الاستبداد مع الربيع العربي، وجدنا أن هؤلاء الفنانين والمثقفين كانوا أصواته وأبواقه في دحض الحرية والعدل والكرامة.

– كيف تنظر إلى أغنية “علّم قطر’’؟

كما قلت لك، هؤلاء هم فنانون مرتزقة، لأنهم هم أنفسهم سبق وأن غنوا لقطر! باختصار هؤلاء أبواق يمتهنون الفن من أجل الاسترزاق. لقد انتكسوا بالرسالة الفنية، وأذلوا الوظيفة الفنية داخل المجتمعات، وبالتالي هذا النوع من الأغاني لا يمت إلى الفن بأي صلة.

– ما هي ضريبة هذا الموقف عليك وعلى أمثالك من الفنانين الذين انتهجوا نفس الموقف؟

انعكاس هذا الموقف علينا، هو أننا منبوذون من جميع دول الاستبداد، محاصرون متابعون ومنفيون ومبعدون من جميع المهرجانات التي تبحث عن الفن التهريجي المائع. فأنا ممنوع من أي نشاط فني في بلدي المغرب منذ 18 عاماً لموقفي السياسي، وكذلك في البلدان المناهضة للربيع العربي. لكن هذا جزء من فضيلة اختيارنا لأن نقف إلى جانب كلمة الحق والعدل والكرامة الانسانية . فقط، أصحاب المبادئ هم من يصمدون أمام السطوة المغرية لدول البترودولار الممولة للفنون الماجنة.

– لكن، ألا ترى أن الشعوب العربية تساهم في انتشار الفن “التهريجي المائع’’ كما وصفته؟

الشعوب العربية اليوم هي “زرع للاستبداد’’ الذي حكمها لنحو ستين عاماً في بعض الدول ، بحيث تمكن من زرع ثقافة أنتجت هذا الشعب بالصورة الاستهلاكية لكل ماهو موجود، في تتبع للفن وكرة القدم ..إلخ… بدل التركيز على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. فشعوبنا باختصار هي ضحية لهذا الاستبداد، الذي يقاوم الحركات التحررية التي تريد انتاج مجتمع آخر يقوم على مبادئ العدل والحرية.