تونس: هروب إرهابي من محكمة عبر دورة المياه

تونس: على طريقة الأفلام السينمائية، نجح عنصر إرهابي بحالة إيقاف، في الفرار من محكمة بتونس بعد أن تمكن من الإفلات من الرقابة الأمنية من حوله.

وعلى طريقة الخدع النمطية لمجرمي الأفلام كانت دورة المياه الحل الأمثل للعنصر الإرهابي لتنفيذ خطة الهروب من المحكمة.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لإذاعة “جوهرة” الخاصة الأحد، إن “العنصر الموقوف يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وقد استغل ضعف الحضور الأمني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس السبت للفرار”.

وبحسب المسؤول ، طلب الموقوف من عون الأمن المكلف بمراقبته، قبل مثوله أمام النيابة العامة، الدخول إلى دورة المياه، ومن هناك نجح في الهروب عبر النافذة.

والعنصر الارهابي ملاحق في قضية تزوير كما يشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي حيث أنه مطلوب أيضا من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق في القضايا الإرهابية.

وقال المتحدث “فتح تحقيق للتأكد من إحتمالية حصول تغافل أو تواطؤ استغله الموقوف للفرار”. (د ب أ)