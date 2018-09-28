فيفي عبده ضحية الفوتوشوب.. وفيديو يكشف وزنها الحقيقي

لندن- “القدس العربي”: كشف مقطع فيديو للفنانة المصرية فيفي عبده، حقيقة الصور التي نشرتها، وظهرت فيها برشاقة غير مسبوقة.

ويبدو أن الفنانة المصرية وقعت في فخ تعديل الصور عبر برنامج “الفوتوشوب”، حيث ظهرت رشيقة ونحيفة، إلا أن مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” كشف شكل جسمها دون تغيير.

ونشرت فيفي عبر انستغرام مجموعة من الصور بفستان ذهبي مكشوف الصدر والكتفين وبدت فيها بغاية النحافة ومن دون بطن، وبرشاقة عالية، الا انها عادت وبدت على طبيعتها من خلال مقطع فيديو وهي ترقص على الاغنية الشعبية “شعراتها ولو”.

وتظهر الفنانة في المقطع بفستانها الضيق الذي كشف وزنها الحقيقي، حيث بدت أكثر وزناً وحجماً ولها “كرش” واضح، نجحت في اخفائه بالصور، إلا أنه بمقارنة بسيطة بين الصور والفيديو يتبين الفرق بينهما، علماً انه من الواضح أنها بدأت بخسارة وزنها الزائد، إلا أنها ليست كما تظهر في الصور.