مارادونا يقود فريقه للفوز الثاني في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك

مكسيكو سيتي: قاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا المدير الفني لفريق دورادوس لاعبيه إلى فوز ثمين 2 / صفر على ضيفه ليونيس نيجروس في المرحلة العاشرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في المكسيك.

والفوز هو الثاني لدورادوس منذ أن تولى مارادونا تدريب الفريق ليتقدم دورادوس بهذا إلى المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد تسع نقاط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى جاء هدفا دورادوس في الوقت القاتل حيث سجل كريستيان خافيير باييز وفينيسيو أنجولو الهدفين في الدقيقتين 90 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقال مارادونا، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “حققنا فوزا مستحقا من خلال بذل جهد كبير ومن خلال إصرار اللاعبين”.

وقدم دورادوس أداء فاترا في الشوط الأول ما أثار غضب الجماهير التي وجهت هتافاتن وصيحات الاستهجان ضد اللاعبين بين شوطي المباراة.

وغاب الحماس عن أداء الفريقين في المباراة وإن سنحت لفريق ليونيس بعض الفرص الخطيرة التي فشل في ترجمتها إلى أهداف ليدفع الثمن غاليا في نهاية المباراة.

وأوضح مارادونا: “ربما لم نقدم أفضل مبارياتنا ولكنني أقدر قيمة أداء اللاعبين والرغبة في تحقيق الفوز”.

وانتقد مارادونا الفريق المنافس قائلا: “إذا لعبت بشكل هجومي، تسنح لك الفرصة لهز الشباك. ولكن إذا لعبت من أجل التعادل، فإن أقل ما يمكن أن تقابله أمام دورادوس هو خسارة النقاط الثلاث واهتزاز شباكك بهدفين”. (د ب أ)