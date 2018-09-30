انهيار صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا

برلين: كشفت وزارة الاقتصاد في ألمانيا أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا تراجعت بشكل كبير بعد تولي الحكومة الاتحادية الجديدة مقاليد الأمور في البلاد قبل ستة أشهر.

وجاء في رد الوزارة على استجواب من النائب البرلماني بحزب الخضر أوميد نوري بور، أنه تم إصدار 16 إذن تصدير أسلحة فقط بقيمة إجمالية 916902 يورو، منذ 14 آذار/مارس الماضي.

يذكر أنه تم إصدار 34 إذن تصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة حوالي 7ر9 مليون يورو خلال الفترة بين الأول من أول كانون ثاني/يناير، وحتى 13 آذار/مارس العام الجاري.

وفي عام 2017 ، تم تنفيذ 138 صفقة تصدير أسلحة ألمانية إلى تركيا بقيمة 2ر34 مليون يورو.

كانت تركيا ضمن أهم 20 مستورد للأسلحة الألمانية في عام 2016 بإجمالي 213 إذن تصدير قيمتها 9ر83 مليون يورو. ولكن منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أنقرة، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بقوة.

وكانت تركيا ضمن أهم 20 مستورد للأسلحة الألمانية في عام 2016 بإجمالي 213 إذن تصدير قيمتها 9ر83 مليون يورو. ولكن منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أنقرة منتصف عام 2016، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بقوة.

وربما كان لدخول القوات التركية إلى سورية في كانون ثاني/يناير الماضي، أثرا كبيرا على انهيارصادرات الأسلحة الألمانية لأنقرة منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وقد استعانت القوات التركية في دخول الأراضي السورية بدبابات قتالية ألمانية طراز “ليوبارد 2”.

ولكن العلاقات بين ألمانيا تركيا شهدت قدرا من التهدئة منذ بداية العام الجاري، وتسعى أنقرة حاليا إلى تطبيع كامل، وتأمل في الحصول من وراء ذلك على مزايا اقتصادية خاصة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، المسؤول عن صادرات الأسلحة، إلى تركيا نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل. (د ب أ)