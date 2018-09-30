اليسا تغرد على تويتر: “علينا أن نستيقظ جميعاً” – (صورة)

بيروت – “القدس العربي”: أثارت تغريدة للفنانة اللبنانية اليسا ضجة كبيرة بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في منشور أقرب إلى السياسي من الفني.

وكتبت اليسا في التغريدة: “الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح يوما قطيع غنم يسوقه إعلام لا يملك ضمير”. مضيفة “علينا أن نستيقظ جميعنا”.

ولم يفهم رواد الموقع من تقصد الفنانة اللبنانية بكلامها، لكن العديد منهم فسره على أنه يشير إلى اللبنانين.

وعلقت إحداهم على المنشور قائلة: “ما حدا رح يفيق كل شخص ماشي ورا زعيمو، أصبحو عبيد، والزبالة أكلتهم، شعبنا بيستاهل”.

فيما فسر آخرون كلامها بأنه موده للدول العربي، حيث علق أحدهم قائلاً: “هاذي كل الدول وأولهم ليبيا تقوضها مجموعة غنم.. تانيا كل الشعب العربي بيتحكم فيه العالم، مفيش دوله مستقرة فيهم”.

We have to wakeup all of us pic.twitter.com/o1yjPkrQra — Elissa (@elissakh) September 29, 2018