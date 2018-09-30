إيران ترفض تصريحات الجبير وتؤكد: السعودية أبرز مساندة للإرهاب

“القدس العربي”: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الملف الإيراني، معتبرا أن مصدر الإرهاب “متأصل في الأفكار المتطرفة التي يروج لها النظام السعودي”.

وقال قاسمي، إن السعودية “أبرز مساندة للإرهاب في العالم”، مضيفا أن الإرهاب الذي “التهم اليوم العالم أجمع وتحديداً منطقة الشرق الأوسط يكمن في السعودية لا غير”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكان الجبير قد لفت إلى أن السعودية “تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية”، مضيفاً أن “السلوك العدواني يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، مما وضع إيران تحت طائلة العقوبات”.

طهران: السعودية تعدّ من حماة التيار الخاضع لأفكار ترامب في أمريكا والذي يعمد من خلال التعاون مع اللوبي الصهيوني والامارات إلى إنفاق مليارات الدولارات للمضي قدما نحو سياسة شن الحروب وبث الفوضى

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أشار إلى أن الدعم السعودي لاستراتيجية ترامب “ليس مثيراً للاستغراب”، مضيفاً أن السعودية “تعدّ من حماة التيار الخاضع لأفكار ترامب في أمريكا والذي يعمد من خلال التعاون مع اللوبي الصهيوني والامارات العربية المتحدة إلى إنفاق ملايين بل مليارات الدولارات، للمضي قدما نحو السياسة الأمريكية التي وضعت على المزاد والتي ترمي الي شن الحروب وبث الفوضى”.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، رأى القاسمي أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية “يعرض دولة مسلمة في الشرق الأوسط إلى كارثة منقطعة النظير”، مبينا أن “تصريحات وزير خارجية دولة عدوانية” تسببت في “دمار شامل وكارثة إنسانية مروعة داخل اليمن”.