ضمن مسلسل الاغتيلات.. اغتيال معاون طبي بالبصرة – (فيديو)

البصرة – “القدس العربي”: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجهولون بإطلاق النار على معاون طبي أثناء خروجه من مستشفى الصدر التعليمي في منطقة البراضعية في محافظة البصرة العراقية.

وكان المعاون الطبي حيدر شاكر يقطع الشارع العام أمام المستشفى سيرا على الأقدام، عندما قام مسلحون بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وقال ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن: “سيارة من نوع (بيك آب) كانت تقل المسلحين، الذين قتلوا شاكر أمام مستشفى الصدر التعليمي في البصرة”.

فيما ذكر مصدر أمني، أن “مجموعة من المواطنين كانوا قريبين من محل الحادث، نقلوا الجثة إلى نفس المستشفى التي يعمل فيها المجني عليه”.

ويأتي هذا بعد أيام من مقتل الناشطة الحقوقية بمحافظة البصرة جنوبي العراق سعاد العلي، برصاص مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية.

وبما يشبه مسلسل اغتيالات، لقيت أيضا عارضة أزياء ووصيفة لملكة جمال بغداد تارة فارس مصرعها مساء يوم الخميس الماضي أثناء قيادتها لسيارتها في منطقة كمب سارة شرق العاصمة بغداد، في رابع عملية اغتيال على التوالي بحق نساء في العراق.