محمد رمضان يمازح محمد صلاح على إنستغرام حول كرة القدم – (فيديو)
Sep 30, 2018
لندن – ” القدس العربي” : انتشر فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للممثل محمد رمضان يمازح به محمد صلاح لاعب كرة القدم العالمي .
حيث استعرض رمضان مهارته في كرة القدم، ونشر الفيديو عبر حسابه الخاص على إنستغرام موجهاً فيه تعليقه إلى صلاح.
و ظهر رمضان في الفيديو و كأنه لاعب كرة قدم محترف ، وجاء تعليقه على الفيديو ممازحاً محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، قائلاً : “واحدة كدة من بتوعي وأنا صغير يا أبو صلاح.. مش أنت لوحدك”.
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واحدة كدة من بتوعي وأنا صغير يا ابو صلاح -