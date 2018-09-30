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محمد رمضان يمازح محمد صلاح على إنستغرام حول كرة القدم – (فيديو)

Sep 30, 2018

لندن – ” القدس العربي” : انتشر فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للممثل محمد رمضان يمازح به محمد صلاح لاعب كرة القدم العالمي .

حيث استعرض رمضان مهارته في كرة القدم، ونشر الفيديو عبر حسابه الخاص على إنستغرام موجهاً فيه تعليقه إلى صلاح.

 و ظهر رمضان في الفيديو و كأنه لاعب كرة قدم محترف ، وجاء تعليقه على الفيديو ممازحاً محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، قائلاً : “واحدة كدة من بتوعي وأنا صغير يا أبو صلاح.. مش أنت لوحدك”.

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