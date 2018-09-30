جيش الاحتلال يداهم مدينة رام الله ـ (صور وفيديوهات)

رام الله: اندلعت مواجهات، اليوم الأحد، بين عشرات الفلسطينيين وقوة من الاحتلال الإسرائيلي، داهمت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية داهمت حي “بطن الهوى”، في مدينة رام الله، وحاصرت عمارة سكينة، واعتلى عدد من الجنود أسطح منازل قريبة من العمارة.

وأَضاف الشهود إن مواجهات اندلعت مع عشرات الشبان في المكان، استخدم جيش الاحتلال خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ورشق الشبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة، وأغلقوا طرقا بالحجارة وحاويات النفايات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن طواقمها نقلت مصابا بالاختناق للعلاج لمجمع فلسطين الطبي، جراء المواجهات الدائرة في حي بطن الهوى. (الأناضول).





