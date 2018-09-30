دنيا بطمة تزور قبر زميلتها وتحصد تفاعلاً كبيراً من متابعيها – (صورة)

لندن – ” القدس العربي” : أثارت النجمة المغربية دنيا بطمة تفاعلاً كبيراً عبر حسابها الخاص على انستغرام حين نشرت صورة لها تزور قبر زميلتها وذلك تزامناً مع علاج زوجها البحريني محمد الترك من مرض السرطان.

حيث زارت دنيا قبر زميلتها الراحلة وئام الدحماني والتي وافتها المنية منذ أشهر بطريقة مفاجئة تسببت بصدمة لجميع الوسط الفني في المغرب والعالم العربي.

زيارة الفنانة دنيا بطمة لقبر زميلتها أثر في نفوس الجمهور وشكروها على التزامها زيارة صديقتها والدعاء لها.