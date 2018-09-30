فيفي عبدو ترقص على أغنية “شعراتا ولو” – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” :نشرت الراقصة المصرية فيفي عبدو مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، وهي ترقص على أنغام أغنية “شعراتا ولو”.

ظهرت فيفي وهي ترتدي فستاناً ذهبياً وترقص في أحد الأماكن الصحراوية، وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بشكل كبير.

وكانت الراقصة الشهيرة قد وجّهت من خلال رقصتها على أغنية الطفل حازم الصدير تحيّة خاصة للشعب السوري.

فعلّقت على الفيديو : ” من مصر أم الدنيا بحيي الشعب السوري على الأغنية الحلوة دي مؤلف وملحن ومطرب بحبكم اوي خمسة مواه”.