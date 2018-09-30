وفاة 27 شخصا بعد تناول مشروبات كحولية في إيران

دبي: قالت خدمة الطوارئ الحكومية اليوم الأحد إن 27 شخصا على الأقل توفوا وأصيب أكثر من 300 بالتسمم بعد تناولهم مشروبات كحولية مهربة في إيران في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في بلد يجرم احتساء الخمر.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية عن مجتبى خالدي المتحدث باسم خدمة الطوارئ قوله إن 176 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات في خمسة أقاليم.

وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في إيران ومداهمات الشرطة المتكررة تنتشر الكحوليات المهربة على نطاق واسع. (رويترز).