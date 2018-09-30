كانيه ويست يعلن بطريقة غريبة عن تغيير اسمه ويثير استغراب متابعيه

لندن – “القدس العربي ” : أعلن مغنيّ الراب الأميركي وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، كانيه ويست عن تغييره لاسمه رسمياً.

وكشف لمتابعيه من خلال تغريدة أنه بعد أن كان يعرف باسمه الحالي “كانيه ويست” قرر أن يصبح اسمه الرسمي “يي”.

هذا التغيير أثار استغراب متابعيه، حتّى أن النجم استبدل اسمه القديم بالجديد على مختلف حسابته على مواقع التواصل الإجتماعي كما اختار اسم “YE” عنواناً لألبومه الجديد.

يذكر أن المغني كاني ويست (41 عاماً) قد صرح في الماضي بإنه وجد أهمية روحية لاسم “يي” وأنه دائماً ما يستوقفه أثناء قرأته الكتاب المقدس.