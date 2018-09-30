الناطق باسم الحوثيين يتوعد الإمارات بعمليات أكبر تطال مطاراتها طالما استمر “العدوان” على اليمن

لندن-“القدس العربي”:

توعد الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الإمارات العربية، بأن حركة الطيران في مطاراتها سيطالها الحوثيون بعمليات أكبر.

وفي تعليق له على إعلان سلاح الجو المسير التابع للحوثي بتنفيذ ثاني عملية هجومية خلال شهر على مطار دبي الدولي بطائرة صماد3 صباح اليوم الأحد، قال الناطق باسم الحوثيين على حسابه في “تويتر” متوعدا الإمارات: “رغم تستر السلطات الإماراتية وإنكارها لما يحدث من إرباك في حركة الطيران في مطاراتها فإنها ستُرغَم على الإقرار أمام عمليات أكبر ستطالها يوما طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني”.

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا صباح الأحد، مطار دبي الدولي، بطائرة مسيرة من طراز “صماد 3” وفق ما قالت قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وكانت قالت قناة “المسيرة” الحوثية في اليمن، قد كشفت في 27 أغسطس /آب الماضي عن أن سلاح الجو المسير اليمني، نفذ، هجوماً وصفته بـ”النوعي”، على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز “صماد 3”.

ويبعد مطار دبي الدولي عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.

#سلاح_الجو_المسير ينفذ ثاني عملية هجومية خلال شهر على مطار دبي الدولي بطائرة #صماد3، ورغم تستر السلطات الإماراتية وإنكارها لما يحدث من إرباك في حركة الطيران في مطاراتها فإنها ستُرغَم على الإقرار أمام عمليات أكبر ستطالها يوما طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 30, 2018