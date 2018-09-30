لماذا فَضل رونالدو يوفنتوس على اليونايتد وباريس؟

لندن-“القدس العربي”:

ما زالت الصحف والمنابر الإعلامية المحسوبة على ريال مدريد، تتعامل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وترصد أخباره وتحركاته في حياته الاجتماعية اليومية، وكأنه لم يُغادر “سانتياغو بيرنابيو”، وهذه المرة، عاد الإعلام المدريدي بتفاصيل مُدعمة بروايات جديدة عن السبب الرئيس الذي جعل الدون يختار يوفنتوس بالذات.

الذراع الأيمن الإعلامي لرئيس الميرينغي فلورنتينو بيريز. صحيفة “الماركا”. قالت في تقرير مُفصل اليوم الأحد، أن صاروخ ماديرا تلقى أكثر من عرض جاد قبل أن يضع القلم على عقد ارتباطه بالسيدة العجوز، أبرزهم ناديه الأسبق مانشستر يونايتد وكذا عملاق فرنسا باريس سان جيرمان والعريق الإيطالي ميلان، لكنه فَضل اليوفي على الجميع.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه عكس ما قاله مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، بعدم دخول الشياطين الحمر معركة الحصول على توقيع هداف ريال مدريد الأسطوري، كان اليونايتد في مقدمة الصفوف، بالتقدم بعرض رسمي لاستعادة لاعبه السابق، لكن حجر العثرة كان في انخفاض قيمة العرض، وعدم عودة النادي الإنكليزي بعرض جديد.

في الوقت ذاته، أرجع نفس المصدر، سبب رفض عرض ميلان “الأضخم” -150 مليون يورو-، لعدم اقتناع صاحب الشأن بمشروع الإدارة الجديدة المستحوذة على “سان سيرو”، ما يعني أنه رفض المغامرة مع الروسونيري، لشعوره أن الميلان العظيم لم يَعد بنفس الاسم ولا الصورة المُرعبة التي كان عليها في السابق.

أما باريس سان جيرمان، فكانت هناك رغبة من الإدارة بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بتأجيل موعد الإعلان عن الصفقة حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك لضمان عدم انقضاض نظيره في الريال الملكي، على كيليان مبابي أو نيمار، وهو الشرط الذي لم يروق لرونالدو، وجعل انتقاله للبيانكونيري يبدو سهلاً كما قال بنفسه في مؤتمر تقديمه أمام الصحافيين يوليو / تموز الماضي، مع تنويه الصحيفة، أن رونالدو كانت بداخلة رغبة شخصية لارتداء القميص الأبيض والأسود الإيطالي.